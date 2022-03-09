澳洲民眾恐捱貴油爭相入油 俄烏戰爭影響供應

英美制裁俄羅斯石油，而俄羅斯也宣布反制措施限制部分商品及原料出口，汽油價格飆升。澳洲珀斯等城市周二（8日）油站出現長龍，因民眾預計當地油價或飆升及憂慮俄烏戰爭影響供應，恐捱貴油而爭相入油囤積。

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《每日郵報》報道，澳洲民眾預計汽油價格將會加至每升2澳元（約11.4港元），提前搶入油。而周二通常是當地汽油價格最便宜的一日，珀斯各地油站外都出現數百米的長龍。

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其中在連鎖超市Costco的油站，更可見有部分顧客帶同巨型容器到現場裝滿汽油。有民眾更駕駛一輛載貨量達數百升的貨車到場，車內裝滿空水箱用作入油。

不過社交媒體Twitter上也有部分網民批評他們囤積汽油的行為，有人甚至表示與其浪費半小時排隊入油，自己寧願用更多錢來買樽水或一杯啤酒。

俄烏開戰之前，澳洲油站的油價徘徊於每升1.8澳元（約10.3港元）的水平，但受戰事拖累供應，目前已飆升至2澳元左右。

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澳洲全國道路與駕駛者協會（NRMA）周三（9日）指，如果俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續，澳洲司機將承擔每升超過2澳元的油費。

NRMA發言人估計到了本周末或下周初，澳洲大多數首府城市的平均油價將達到每升2澳元，指上述情況史無前例，又指民眾捱貴油的情況不知何時才可結束。

澳洲雖然也是石油主要生產及出口國，但同時嚴重依賴進口。根據當地航運業機構的數據，澳洲超過一半的石油精煉產品是由南韓及新加坡進口。

雖然澳洲並非主要依賴俄羅斯出口的石油，但俄烏戰爭引致油價飆升，今年至今每桶石油價格已急升50美元。

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責任編輯：鄭錦玲