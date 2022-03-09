【抗疫科技】3香港智能抗疫機械人進駐百佳　於10間分店提供服務

▲ 超級市場百佳近日就引入由流動通訊服務營辦商3香港推出智能抗疫機械人方案。（官方影片截圖）

香港第五波疫情持續，各行各業充滿挑戰，如零售業就需要面對店舖環境衛生，以及人手安排的問題。要解決相關情況，零售商紛紛引入科技技術，如超級市場百佳近日就引入由流動通訊服務營辦商3香港推出智能抗疫機械人方案，為百佳旗下的10間超級市場，增添機械人，並提供自動巡邏消毒服務。

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支援5G 店長可遙距控制

3香港表示，該款智能機械人支援5G技術，可獨立連接至5G網絡。店長可以透過應用程式，遙距安排機械人日常巡邏及消毒噴霧的工作，無需倚賴公共 Wi-Fi 或店內其他網絡，避免因與零售系統共用網絡而影響系統資料安全。

智能抗疫機械人身上也配有10.1吋的輕觸式屏幕，並內置感應器， 行走期間可自動避開貨架等障礙。除了協助巡邏及消毒外，更可因應顧客需要而帶領尋找所需貨品。亦提供仿真人對答功能，兼當客戶服務大使。

智能抗疫機械人現於以下百佳超市提供服務

香港

中環長江中心 food le parc

中環花園道 FUSION

金鐘太古廣場 GREAT

灣仔新合和中心 TASTE

薄扶林數碼港 FUSION

九龍

九龍塘又一城 TASTE

紅磡黃埔花園 TASTE

新界

大埔康樂園 FUSION

屯門市廣場 TASTE

大嶼山愉景灣 FUSION

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記者：文睿

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