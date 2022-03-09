【全城抗疫】房協再撥1億元 延長租金寬減措施支援轄下商戶 4月1日起實施為期6個月

疫情下市民減少外出，零售商戶經營情況惡劣，不少商場的大業主也推出租金寬減措施。香港房屋協會（房協）周三（9日）宣布，其執行委員會已批准再度延長向轄下超過400個合資格商戶提供上限為75%的租金寬減，為期6個月，由2022年4月1日至2022年9月30日。今次亦是房協第六度推出商戶租金寬減措施。

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房協行政總裁陳欽勉表示：「第五波疫情對大部分商戶帶來嚴峻挑戰，房協因此再次動用資源為轄下商戶提供租金寬減。對於因政府的防疫措施而被指令停業的合資格商戶，房協可提供全額租金寬免，協助商戶度過難關，在逆境下保障就業，支持商戶繼續服務居民。」

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房協會先向合資格商戶提供50%的租金優惠，若商戶的銷售額較去年同期下跌超過百50%，只要向房協提供財務證明，將可按其下跌的百分比獲得相應的額外租金寬減，而租金寬減總額上限為75%。因政府的防疫措施而被指令於上述期間停業的合資格商戶，以及受政府暫停面授課堂措施影響的商用校巴月租戶，亦可向房協申請在相關期間全額租金寬免。

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房協為今次租金寬減措施預留約1億元。自2019年10月起，房協已為轄下商戶推出多輪租金寬減，連同今次措施，預計合共減少近7億元租金收入。



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記者：陳詠妍