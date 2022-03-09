▲ 【國泰業績】國泰航空承諾今年不裁員不減薪不放無薪假 主席：我們在請人

國泰航空 （00293） 去年虧損收窄74%至55億元，去年下半年更轉錄盈利、現金流回升。雖然香港第五波疫情下，國泰航空自2月起每月營運現金消耗重回到10億至15億元，但國泰航空主席賀以禮（Patrick Healy ）承諾今年不減人工、不放無薪假、不會裁員，「我們更在招聘機師」。

賀以禮承認，疫情以來航空業經營艱難，要提振士氣不易，但員工士氣是公司成功重要因素，去年下半年國泰轉錄盈利，正顯示團隊質素，會盡量與員工保持溝通。

國泰航空三方面招聘機師 為未來1至2年準備

國泰航空營運及航空服務總裁韓兆傑（Greg Hughes）稱，機組人員招聘工作要考慮未來1至2年前景，因此去年中已部署從三方面招聘機師。他指出，截至本月，已重新聘用130至140名國泰航空、國泰港龍前機師，也會安排約140至150名已完成見習機師訓練（Cadet Pilot）的學員年內加入公司。

韓兆傑續稱，今個月起已重啟見習機師訓練，除了在澳洲運行逾20年的見習機師培訓計劃，今年也會新增與理大、美國飛行學校合作的見習機師培訓計劃。

運力成最大限制 國泰爭取疫情退卻後放寬檢疫

國泰航空目前只營運疫情前2%客運運力，及疫情前約3分之1貨運運力，國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，有信心若檢疫措施放寬，客貨運都能有明顯需求回升，「當前最大限制是在供應層面，需要有放寬措施才能提升」。

國泰航空行政總裁鄧健榮補充，正設法提升運力，包括吸引更多機組人員參與「閉環（closed loop）」更表，安排部分機組人員駐守香港以外地方，但坦言「我們需要有所放寬」，會在香港疫情退卻後與政府當局重新探討。

國泰主席：不會賣盤予國航 2025年才收777X客機

鄧健榮強調，公司至去年底有303億元未受限制資金，無計劃從港府額外融資或變賣資產，有信心渡過難關，並向政府償清累計優先股股息。賀以禮也重申，不會賣盤予第二大股東中國國航 （00753） 。

對於大灣區航空加入競爭，賀以禮稱，國泰航空早已與逾百家航空公司競爭，歡迎新航空公司加入競爭，認為競爭可令公司進步，有信心公司營運和服務具競爭力。

飛機機隊方面，國泰航空早年從波音訂購21架全新777-9客機（即777X客機），韓兆傑稱，波音公司已推遲至不早於2023年第4季向外交付首架777X，預計國泰航空到2025年第4季才會接收首架777-9客機。

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記者：麥德銘