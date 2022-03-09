【俄烏局勢】英美禁俄羅斯能源進口 歐盟擬減三分二俄天然氣入口

俄羅斯入侵烏克蘭後各國繼續加大制裁力度， 美國總統拜登（Joe Biden）周二（8日）宣布禁止從俄羅斯進口石油和其他能源； 英國同日亦表示今年底前將逐步停止從俄羅斯進口石油和相關產品；極度依賴俄羅斯能源的歐盟則提議，今年將削減三分之二從俄羅斯入口的天然氣。

拜登表示將禁止所有從俄羅斯進口石油、天然氣與煤炭，這意味著俄國無法在將石油運進美國港口，認為此舉是對俄羅斯總統普京強而有力的打擊。拜登承認，新禁令將使物價惡化，但警告企業不要趁機抬高價格。

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根據美國能源信息署（EIA）數據的數據，去年美國平均每月從俄羅斯進口超過2,040萬桶原油和成品油，約佔總進口的8%。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在拜登發表講話前不久宣布，將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和相關產品

近一半天然氣從俄羅斯進口的歐盟則公布名為「RePowerEU」的計劃，歐盟委員會提議在於年底前將俄羅斯天然氣的進口量減少三分之二，以結束其對俄的過度依賴，並為歐盟提供的迴旋餘地。

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責任編輯：黃苑筠