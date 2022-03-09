【烏克蘭戰爭】IAEA稱與切爾諾貝爾系統失聯 憂內部人員安危

俄羅斯入侵烏克蘭後，先後控制切爾諾貝爾及扎波羅熱的核電站。國際原子能機構（IAEA）表示，與切爾諾貝爾的核子數據系統失去聯繫，未有再接收到數據，目前正檢視烏克蘭其他相關系統。IAEA亦憂慮，多名切爾諾貝爾內人員的安全，或危及核電站。

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IAEA周二（8日）發出聲明，指監察切爾諾貝爾的核子數據系統失聯，遙距數據傳送並無反應，現時檢視其他在烏克蘭安裝的核子監察系統的狀況。IAEA引述烏克蘭核子監管機構，指切爾諾貝爾的情況日漸轉差。

總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，擔心切爾諾貝爾內210名技術及保安人員的安全及福祉，指現時只能透過電郵與切爾諾貝爾內部聯絡，憂慮有關人員面臨的困難及安全會危及核子安全。格羅西呼籲，控制切爾諾貝爾的部隊有效管理核電站，安排技術人員輪班工作以防意外。

俄羅斯2月24日入侵後，旋即攻下切爾諾貝爾核電站，曾有報告指當地的輻射探測量忽然大幅增加，估計估計與有重型武器移動，揚起含放射性物質到空氣中有關。據悉，現時仍有逾2,000人在切爾諾貝爾工作密切監控，防範核災難再次發生。

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責任編輯：吳漢培