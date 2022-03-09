【業績|保險股】保誠管理層：中港客戶續保率高　料集團下任CEO仍須長期駐港

▲ 保誠管理層料集團下任CEO仍須長期駐港。

保誠 （02378） 財務總監兼營運總裁Mark FitzPatrick與即將於月底退任的集團執行總裁Mike Wells於集團業績後出席傳媒電話會議。按固定滙率計，保誠去年本港經調整經營溢利去年錄10％增長，疫情下管理層指本港市場短期營運環境艱難，但有信心市場會反彈，又預期以本港為基地的總部員工未來會增加，而集團下任CEO料仍須長期駐港。

被問到有關本港人才流失的問題，保誠管理層表示集團正處理一些有關本港的問題，但當中不涉及人才流失事宜。集團過去幾年致力將更多總部功能轉移至香港，目前65％總部人員都以本港為基地，管理層料該比例將隨時間而上升。雖然本港對出入境實施各項嚴格防疫限制，且據報集團下任CEO無法在港履新，惟基於監管及市場規模原因，管理層仍預期下任CEO須長期駐港。

中港客戶續保率高

雖然疫情令銀行分行等面對面銷售渠道受阻，惟有一定銷售來自網上，本港亦容許網上銷售保險，而中港客戶續保率亦高。展望未來，管理層指本港市場短期營運環境艱難，但中港通關與大灣區市場將是兩大本港業務催化劑。

加息影響方面，由於集團有83％盈利來自向客戶提供保障型產品，故利率與股市波動對此影響極微。至於集團旗下瀚亞投資在俄羅斯的投資，管理層指微不足道，而集團亦無在當地營運，因其業務重心是亞洲與非洲。保誠亦已發指引，在可見將來不會在俄羅斯進行收購。

另外，保誠去年顯著錄得與新冠病毒相關的索償，管理層透露主要來自印度、印尼，但與此同時，正常的住院及醫療索償有所減少，可能是由於客戶為了讓醫療設施集中處理新冠患者，因而延遲次要的醫療程序。

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記者：：余倩敏