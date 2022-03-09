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【重磅收購】Alphabet擬斥資422億元　收購網絡安全公司Mandiant

科技 17:23 2022/03/09

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Google Cloud行政總裁Thomas Kurian表示，Mandiant將與Google Cloud旗下的Chronicle及Siemplify產品相匹配。（法新社）

網絡黑客攻擊、勒索軟件等問題日益嚴重，網絡安全已成為企業優先關注的議題。日前Google母公司Alphabet宣布計斥資54億美元（約422億港元），收購網絡安全公司Mandiant，目標是幫助不同行業的客戶防範網絡安全威脅，降低營運風險。

滿足不同行業客戶個性化需求

Alphabet財務總監Ruth Porat表示，這項收購的目標是滿足不同行業客戶，對網絡安全的個性化需求。她強調：「Mandiant是網絡安全領域的表表者，它能夠在網絡安全上提供端到端的解決方案。」以及可確保Alphabet在行業垂直領域的深度和廣度，無論客戶是金融業、零售業，還是醫療保健業，均有助Alphabet解決每個行業的個性化需求。

此外，Mandiant亦是Alphabet雲計算業務的重要投資。Porat表示，亞馬遜網絡服務公司（Amazon Web Services）及微軟（Microsoft）旗下的Azure近年在雲計算市場加速發展，而Alphabet將繼續投資支持雲計算業務，達致更長期的盈利目標。

助更快檢測網絡安全威脅

Google Cloud行政總裁Thomas Kurian表示，Mandiant將與Google Cloud旗下的Chronicle及Siemplify產品相匹配。他指出：「Chronicle、Siemplify解決方案和Mandiant的自動防禦安全營運工具，將可互相配合，幫助客戶進行更快速的網絡安全威脅檢測，而Mandiant的專業知識更有助其雲計算業務的長遠發展。」

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責任編輯：陳卓賢

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