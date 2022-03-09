【大行報告】 里昂指中資電訊股成最好防守股 看好中移動及中電信

里昂對中資電訊股發表最新研究報告，指中資電訊股在2021和2022至今的表現跑贏大市，鑑於盈利和自由現金流的增長以及派息比率增加，料將成為最好的防守股。該行較看好中移動（00941）和中電信（00728），目標價分別維持80元及3.4元；中聯通（00762）目標價則由7.7元下調至6元。

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該行估計，中資電信股可在今年實現按年7%至8%的純利增長，及6至8%的股息率，另外全國5G布局將於今年完成，工業互聯網有望成為下一個增長動力，加上在政府支持下，在3至5年間維持20至30%的複合年增長率，並認為中移動和中電信更能把握工業互聯網的增長機會。

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然而，該行認為中聯通在資產負債表落後及技術能力較弱下，工業互聯網競爭上較同行落後，因此將其今明兩年淨利潤預測分別下調4%和6%。

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記者：郭秀慧