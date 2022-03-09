【人民幣】野村：人民幣為全球最強貨幣之一　未來貶值空間有限、滙率或難低於6.6

▲ 野村：人民幣為全球最強貨幣之一 未來貶值空間有限

野村中國首席經濟學家陸挺表示，俄烏衝突推高了人民幣的幣值，增加了人民幣資產的需求，主因俄羅斯在受到多國制裁的情形下會增加對人民幣資產和結算的需求，以及中國在全球動盪下若仍能保持5.5%的經濟增長，相對於全球市場與資產，中國市場與人民幣資產便是避風港之一。

俄烏局勢緩和後料人民幣貶值

陸挺指，儘管2月份海外購買中國債券額度淨減少，但總體而言人民幣資產仍被當作一個相對比較安全的資產，在俄烏衝突期間，人民幣的幣值基本上與美元同步升值，人民幣跟美元一起變成了全球最強勢的貨幣。未來俄烏局勢緩和後，人民幣對美元或出現一定程度的貶值，但貶值的幅度也將是很小的。

他認為，中國今年的貿易條件或將惡化，對人民幣的幣值造成一定影響，但估計貶值空間也相當有限，人民幣兌美元最低也不太可能超過6.5、6.6。

上調今年美國加息預期至175個基點

對於美國聯儲局加息路徑，野村指，將3月加息50個基點的預期下調至25個基點，但預計全年加息150個基點上調至175個基點。該行認為，俄烏衝突對全球通脹是「火上加油」，美國將面臨更為嚴峻的通脹形勢，禁止從俄羅斯進口石油將進一步影響全球石油價格，將影響全球主要央行的決策。

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