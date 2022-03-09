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【烏克蘭】俄被制裁影響航空業　航機租賃及維修中斷

商業 16:53 2022/03/09

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俄羅斯被多個國家實施不同制裁，牽連全球航空業大受影響。（法新社圖片）

俄羅斯被多個國家實施不同制裁，其中航空業亦大受影響，相對於其他受制裁國家如北韓及伊朗等，對全球影響更為明顯。

【烏克蘭】制裁影響航運及支付　逾7千俄國人滯留泰國

外電消息顯示，俄羅斯航空、西伯利亞航空和空橋貨運航空等俄羅斯航空公司，在俄羅斯境外受到制裁，打擊不同層面業務的營運，包括飛機製造商、租賃公司、保險公司和維修供應商。同時因為戰事影響燃油價格上漲，外國航空公司更要重定航線繞過俄羅斯領空，或拉長航線增加燃油消耗，預計會令國際航班的成本推高，部分航程大增3.5小時，增加機票和空運費用的加價壓力。

航機租賃將中斷

俄羅斯的航空公司過去主力以租賃方式營運航線，對全球飛機租賃業的依賴較高，以使用最新的民航機型號達成現代化。根據分析公司 Cirium 的數據，各大俄羅斯航空企業合共有 980 架客機提供服務，當中有 777 架屬於租賃形式。該批租賃客機中亦有515 架從外國公司如 AerCap 和 Air Lease 等租用，估算市場價值約100億美元。早前歐盟已向租賃公司發出指引，要求在 3 月 28 日之前結束與俄羅斯目前的租賃合同。

另外由於領空限制、SWIFT支付系統暫停，以及航空業擔憂俄羅斯政府可能將機隊收歸國有，讓客機如常返回當地或面臨挑戰。俄羅斯國家航空管理局建議，擁有外國租賃飛機的航空公司停止國際航班。

有分析指，即使客機如約歸還，大量需求變動亦可能壓低客機租金。而航機租賃問題亦延伸至有關的歐盟及英國保險服務市場，業界要考慮租賃公司若無法取回航機，是否屬於受理賠償範圍之內，或需要法律行動解決。

維修安全受影響

因制裁關係，俄羅斯企業訂購的新飛機亦將無法交付，據航空諮詢公司 IBA 的資料，當中包括空中巴士及波音公司共62架，同時製造商和維修公司也被禁止為機隊提供零件和維修服務。如德國漢莎技術已表示，停止向俄羅斯客戶服務，涉及數百架航機。有航空業高層擔心，制裁會影響飛機製造商分享飛行安全有關的服務內容，在零部件短缺下，或要從現有機隊中拆除轉用。

【烏克蘭戰爭】日本Donki母企擬助烏難民家庭　給予工作及經濟援助

記者：王浩賢

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