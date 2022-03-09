【烏克蘭】制裁影響航運及支付　逾7千俄國人滯留泰國

▲ 西方強制裁俄羅斯，影響俄羅斯遊客滯留外地未能返國，泰國有逾7千名俄國遊客、數百名烏克蘭遊客滯留當地。（資料圖片）

西方加強制裁俄羅斯，已影響到在外地的俄羅斯遊客滯留未能返國，泰國旅遊局官員稱，當地有逾7千名俄國遊客滯留泰國，主要是因為西方限制航班和金融服務，令當地俄羅斯遊客失去預算急需協助，另有少數烏克蘭遊客同樣滯留。

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由於往來俄羅斯的國際航班逐步停運，加上全球 SWIFT 交易結算被暫停及盧布幣值大跌，令仍在外地的俄羅斯遊客措手不及，泰國統計有逾7千名俄國遊客滯留布吉島、蘇梅島、芭堤雅和喀比島等地區，泰國旅遊局局長Yuthasak Supasorn表示會盡力協助。另一方面，布吉島旅遊協會亦確認有數百名烏克蘭人同樣滯留當地，主要受到航班暫停影響。

金融制裁影響支付困難

資料顯示在2019年，泰國接待了140萬名俄羅斯遊客。本年1月份錄得大約 23,000 名俄羅斯遊客，約佔總入境人數的五分之一。逾7千名滯留俄國遊客中有近一半在布吉島。布吉島旅遊協會表示已向當地酒店要求降低受影響旅客的費用及延長住宿安排。由於主要信用卡系統VISA及MASTER已停止服務俄羅斯金融機構，令不少俄羅斯遊客出現支付困難，有少數仍可使用銀聯系統進行交易。

布吉島旅遊協會會長Bhummikitti Ruktaengam稱，正盡最大努力為俄國遊客安排中東航班轉機回國。另有建議考慮在布吉島容許使用加密貨幣支付酒店、航班及其他費用。

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記者：王浩賢