【美股焦點】Lululemon進軍運動鞋業務　華爾街分析師看淡

▲ Lululemon（美：LULU）將進軍運動鞋市場

Lululemon（美：LULU）將進軍運動鞋市場，試圖與Nike（美：NKE）和Adidas競爭。首款名為「Blissfeel」的女性跑鞋將於3月22日起在北美、內地和英國的特定市場發售，零售價為148美元。

Lululemon還表示，將在今年夏天推出兩款女士運動鞋，售價分別為138美元和148美元。公司指，目標在明年推出男裝鞋系列，並會通過特別版、季節性運動鞋，擴大女性的選擇。

▲ Lululemon（美：LULU）將進軍運動鞋市場

覆蓋零售行業舷富瑞分析師Randal Konik在報告中表示，雖然Lululemon推出運動鞋有助於收入擴張，但該行看法保守，理由是鞋類毛利率通常低於服飾，而管理焦點可能會偏離核心服飾業務。

疫情期間，愈來愈多消費者開始跑步，或在家工作時選擇更舒適的鞋子，促使運動鞋銷量激增。

有運動分析師表示，最受女性歡迎的運動鞋品牌是Nike、Skechers、Adidas、Brooks和New Balance，並預計今年男女運動鞋銷售額將保持低個位數百分比增長，而上半年面臨的挑戰比下半年大。

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