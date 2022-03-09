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【新股IPO】內地鋰電製造商中創新航傳本周遞交來港上市申請 集資117億元或成今年最大規模IPO

股樓投資 16:54 2022/03/09

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消息指，內地鋰離子電池製造商中創新航計劃最快本周遞交來港上市申請，集資最高15億美元（ 約117億元），若成功上市或將成為年初至今最大規模的上市新股。

【新股IPO】瑞爾集團6639周三起招股 入場費約7384元【見下頁】

【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽

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【新股IPO】瑞爾集團6639周三起招股 入場費約7384元【見下頁】

成立於2007年的中創新航為專業從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發的高科技企業。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

中證監於去年底披露已接收中創新航科技的《境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》材料，當時有消息指中創新航將來港上市集資約10億美元（約78億港元）。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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