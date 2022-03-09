【新股IPO】內地鋰電製造商中創新航傳本周遞交來港上市申請 集資117億元或成今年最大規模IPO

消息指，內地鋰離子電池製造商中創新航計劃最快本周遞交來港上市申請，集資最高15億美元（ 約117億元），若成功上市或將成為年初至今最大規模的上市新股。

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成立於2007年的中創新航為專業從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發的高科技企業。

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中證監於去年底披露已接收中創新航科技的《境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》材料，當時有消息指中創新航將來港上市集資約10億美元（約78億港元）。

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記者：張以正