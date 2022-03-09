【香港經濟】中小企2月份業務收益現時動向指數顯著下跌至29.9　跌至2020年最低水平

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政府統計處今日發表，2022年2月份中小型企業（中小企）業務狀況的調查，中小企業務收益的現時動向指數從1月在收縮區域的37.8，顯著下跌至29.9，而3月的業務收益展望動向指數為38.5。

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2月份的數據按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數（見表），均較上月下跌，尤以物流業和地產業跌幅最大。

2月中小企業務收益的動向指數按月跌幅 行業 現時動向指數 跌幅 物流 20.0 21.7 地產 25.9 15.9 批發 32.9 4.3 零售 22.3 9.1 進出口貿易 35.6 7 飲食 19.9 0.1 商用服務 35.1 6 所有上列行業# 29.9 7.9 *資料來源：政府統計處；#個別行業的中小企總數作為權數的加權平均數

政府發言人表示，隨着本地疫情惡化，中小企的營商氣氛於2月進一步轉弱。業務收益的現時動向指數顯著下跌至2020年年初以來的最低水平，所有受訪行業的細分指數均較上一個月下跌。就業情況也進一步轉差。

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責任編輯：馬意文