【香港經濟】中小企2月份業務收益現時動向指數顯著下跌至29.9　跌至2020年最低水平

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政府統計處今日發表，2022年2月份中小型企業（中小企）業務狀況的調查，中小企業務收益的現時動向指數從1月在收縮區域的37.8，顯著下跌至29.9，而3月的業務收益展望動向指數為38.5。
2月份的數據按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數（見表），均較上月下跌，尤以物流業和地產業跌幅最大。
|2月中小企業務收益的動向指數按月跌幅
|行業
|現時動向指數
|跌幅
|物流
|20.0
|21.7
|地產
|25.9
|15.9
|批發
|32.9
|4.3
|零售
|22.3
|9.1
|進出口貿易
|35.6
|7
|飲食
|19.9
|0.1
|商用服務
|35.1
|6
|所有上列行業#
|29.9
|7.9
|*資料來源：政府統計處；#個別行業的中小企總數作為權數的加權平均數
政府發言人表示，隨着本地疫情惡化，中小企的營商氣氛於2月進一步轉弱。業務收益的現時動向指數顯著下跌至2020年年初以來的最低水平，所有受訪行業的細分指數均較上一個月下跌。就業情況也進一步轉差。
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責任編輯：馬意文