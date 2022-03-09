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【兩會2022】瑞銀：中央現有政策缺乏重大變化　波動市中看好三類板塊

股市 15:57 2022/03/09

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瑞銀：中央政策大方向不變　波動市中看好三類板塊

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，中央大體政策方向不變，但瑞銀認為地方政府將在房地產政策被賦予更大的靈活性，以確保經濟「軟着陸」及穩健增長。在波動市中，該行看好周期及價植板塊，特別是能源、金屬和採礦、建築材料，也看好可再生能源運營商以及盈利穩建的餐飲股，例如啤酒及乳業。

瑞銀指，工作報告重申政府穩定增長的決心，該行感到更加樂觀，預計未來幾個月任何政策實施和貨幣寬鬆的跡象都會推動市場，仍然相信穩健的盈利增長將刺激估值重估。

現有政策缺乏實質性變化

瑞銀指，全國人大於工作報告指設立了進取的增長目標，目標今年經濟增長5.5%，並暗示會出台更多財政及貨幣刺激措施。不過，除了預計內的基礎設施投資加速之外，現有政策缺乏實質性變化，投資者似乎稍為失望。儘管宣布需要對防疫政策進行更精確的控制，但也沒有提及放寬出行限制。市場對經濟復甦路徑和時機的擔憂可能會增加，特別是考慮到當前外部環境的不確定性和新一波疫情。

該行又指，全國人大沒有就可再生能源發表重大聲明或，令人失望，而在新能源汽車方面除了重申政府在稅收領域繼續支持外，也沒有公佈具體措施。

另外，瑞銀指，工作報告中沒有具體提到電子商務、網絡遊戲等數字經濟領域，只是通過降費支持中小企業，這與中央的方向大體一致。該行認為現在的估值已不僅反映了新經濟領域的不利因素以及中長期盈利前景下降。

料耐用消費品下半年上行空間更大

對於上游行業，瑞銀料，快於預期的基礎設施增長將部分抵消近期房地產投資疲軟和原材料價格飆升的影響，額外的財政支出以推動基礎設施增長將利好金屬與採礦和建築材料行業。由於房地產盈利增長和盈利能力面臨持續下行壓力，該行繼續不看好。

至於耐用消費品和服務，瑞銀指，短期內仍受累流動性限制和材料成本上漲的影響，但預計材料成本增長幅度將較去年可控，隨防疫限制的逐步放鬆，料行業在下半年有更多上漲空間。

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