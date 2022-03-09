【營人物語@iM網欄】維他命C過量損健康 吃新鮮生果比補充劑更理想

Lydia 是我手上最古靈精怪的減磅客人，總是喜歡搜羅坊間的「健康」產品。

今天與她見面時，她便從手袋中拿出一枝維他命C的補充品。她說：「你看看這款補充劑適合我吃嗎？這款補充品聲稱用上新技術，能令服用後的維他命C直達腸道令身體全面吸收。最近疫情嚴重，但又未能夠買到新鮮水果，改為吃補充品方便得多了。」

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我回應：「吃2粒丸仔的確很方便，但往往補充劑的含量遠遠超出身體每日所需要的份量。攝取足夠維他命C的確可維持免疫力，除此之外有抗氧化、防衰老、幫助身體製造骨膠原等好處。可是，若果服用過量，會弄巧成拙，對健康造成影響啊。」

「那麼每日我們應該攝取幾多維他命C呢？」Lydia好奇地問。

我繼續解釋：「成年男或女性建議每天約為45毫克。然而，市面上一般維他命C補充劑劑量可高達1,000毫克，足足超出20倍。長期服用過量，有機會導致腸胃氣脹、肚瀉，甚至增加患尿道炎或腎石的風險。」

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Lydia 看一看手上補充品後面的營養標籤：「我的天！這款補充品每次的服用份量已經含有3000毫克維他命C！」

「其實，想於日常飲食中攝取足夠維他命C也不是個困難任務。維他命C存在於大部分新鮮水果，例如︰1個奇異果、5粒士多啤梨、半碗木瓜或半個中型橙，已經符合每日所需。」我說。

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「溫馨提醒一下，切好的水果會盡快進食，始終維他命C暴露於空氣之中會氧化而流失。」我最後提醒她。

「早知不用入手這支補充品，以為越高含量就較好，下次我還是預先請教下你才訂購。」Lydia 立定決心地說。

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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