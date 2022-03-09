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【異動股】 遭挪威財富基金踢出 李寧股價再挫逾一成

股樓投資 15:57 2022/03/09

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李寧（02331）遭挪威主權基金剔除投資，股價一度急挫12.2%，低見59.6元，最新報61.7元，仍跌9.1%，成交額37.2億元，為表現最差藍籌。

同場加映﹕【青姐話】疫情底 有幾抵？

挪威政府養老基金（Norwegian Government Pension Fund Global）表示，以「涉及不能接受的人權侵犯風險」為由，宣布已將李寧剔出基金投資。資料顯示，截至2021年底，基金持有約1.7億或0.59%李寧股份。由於建議是在2021年底之前提出的，基金去年可能已經開始剝離李寧持股。

挪威財富基金為全球最大的財富基金，擁有全球上市公司約1.5%的股權，資產規模達1.3萬億美元。

【異動股】 渣打獲高盛唱好 【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

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記者：郭秀慧

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異動股 港股 基金 挪威 李寧（02331） 養老基金

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