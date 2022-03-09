【異動股】 遭挪威財富基金踢出 李寧股價再挫逾一成

李寧（02331）遭挪威主權基金剔除投資，股價一度急挫12.2%，低見59.6元，最新報61.7元，仍跌9.1%，成交額37.2億元，為表現最差藍籌。

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挪威政府養老基金（Norwegian Government Pension Fund Global）表示，以「涉及不能接受的人權侵犯風險」為由，宣布已將李寧剔出基金投資。資料顯示，截至2021年底，基金持有約1.7億或0.59%李寧股份。由於建議是在2021年底之前提出的，基金去年可能已經開始剝離李寧持股。

挪威財富基金為全球最大的財富基金，擁有全球上市公司約1.5%的股權，資產規模達1.3萬億美元。

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記者：郭秀慧