【疫市營商】foodpanda斥約200萬元　支援平台的餐廳、商戶及送遞團隊

▲ foodpanda香港今日宣布，將會啟動總值逾 300 萬港元的「疫流同行」計劃。

本港第五波新冠疫情持續肆虐，foodpanda香港今日宣布，將會啟動總值逾 300 萬港元的「疫流同行」計劃，包括向本地弱勢社群派發 1.2 萬張 foodpanda 外賣餐券，以及一系列涉資約 200 萬港元的措施，以支援平台的餐廳夥伴、商戶及送遞團隊。

是次支援商界的多項支援措施，包括免除餐廳每月上架費、新增餐廳員工「送遞員快速申請」計劃、向送遞團隊派發 7,000 份快速測試套裝、延長送遞員保險計劃中感染新冠的保障等，涉及約 200 萬港元。

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餐飲業及夥伴餐廳詳情

1）為夥伴餐廳免除每月上架費直至 3 月 31 日為止，並延長零費用加盟的安排；

2）為夥伴餐廳提供紙袋5成折扣，直至所有存貨售罄為止；

3）為夥伴餐廳提供環保外賣包裝5成折扣，直至所有存貨售罄為止；

4）為夥伴餐廳員工特設「送遞員快速申請」計劃，完成登記並免除登記費用，向疫情下暫時停工的夥伴餐廳員工，提供賺取額外收入的機會。

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零售業及夥伴商戶詳情

1）為 foodpanda mall 上售賣新鮮食品及原材料的中小企商戶，提供達 28%的佣金減免；

2）加快有意加盟 foodpanda mall 的商戶申請，至 7至10 天內完成。

責任編輯：馬意文