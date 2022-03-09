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【烏克蘭】阻止俄羅斯網絡宣傳　Instagram新標籤警告用戶勿傳播官媒資訊

科技 19:10 2022/03/09

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社交平台Instagram（IG）昨就（8日）宣布，將推出新標籤通知，加強抑制俄羅斯政府的網絡宣傳。（官網截圖）

俄羅斯與烏克蘭的戰事今（9日）踏入第14日，各國也加強對俄羅斯的制裁政策，大企業也不例外。社交平台Instagram（IG）昨就（8日）宣布，將推出新標籤通知，加強抑制俄羅斯政府的網絡宣傳。同時為俄羅斯與烏克蘭的用戶添加私隱措施，保護其個人資料。 

【IG動向】Instagram兩個獨立App　​​Boomerang、Hyperlapse從應用程式商店下架

據外媒《TechCrunch》報道，Instagram將對來自俄羅斯國營媒體的內容降級（Downranking），若用戶分享來自俄羅斯國營媒體帖文，將會彈出通知，並顯示「Instagram認為創建此貼帖文的帳戶，可能部分或全部由俄方政府控制」，警告用戶不要傳播相關資訊。據悉，此通知亦會在用戶分享俄羅斯官方媒體相關連結時出現。

另外，Instagram亦限制與俄羅斯相關的內容於平台上的流量，與俄羅斯政府相關的帳戶，不會出現在任何根據演算法所產生的推薦貼文中，如Reels和Discovery Tab（探索版面）。

此外，Instagram為烏克蘭和俄羅斯的用戶添加了一項新的私隱措施。現時位於兩國的的私人帳戶，將可隱藏其追蹤者和關注者列表，並隱藏「共同朋友」的列表，從而為當地用戶增加私隱保障。

【TikTok】短片服務損害兒童身心健康？　TikTok遭美國州長聯合調查

【IG】Instagram新功能　將為影片添加自動生成字幕

責任編輯：文睿

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