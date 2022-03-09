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【美股焦點】adidas上季大中華區收入大跌24%　料今年收入最多增長13%、俄烏戰爭料損失2.5億歐元

股市 15:52 2022/03/09

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【美股焦點】adidas上季大中華區收入大跌24%　料今年收入最多增長13%、俄烏戰爭料損失2.5億歐元

adidas去年收入升15.2%至212.3億歐元，盈利升近3.9倍至21.2億歐元，股息增10%至3.3歐元。公司指，去年歐洲、中東以及非洲（EMEA）、北美、拉丁美洲均錄得雙位數字增長，分別增長24%、17%及47%。而大中華區則僅增3%。整體毛利率增0.7個百分點至50.7%。

單計第四季，公司銷售額按年持平至51.4億歐元，營業利潤6600萬歐元，按年減少71%；盈利卻升33.6%至2億歐元。而大中華區因供應短缺及防疫政策影響，其收入更大跌24%至10.4億歐元。

展望今年，公司預期收入增長11%至13%，並此估算已反映因俄烏戰爭的最多2.5億歐元影響，而大中華局料可恢復增長至中單位數。毛利率料升至51.5%至52%，經營利潤率料處10.5%至11%，持續經營業務淨利潤介乎18億至19億歐元。

另外，adidas行政總裁Kasper Rorsted表示，公司關注俄烏戰爭，並為烏克蘭祈禱，又強烈譴責任何形式的暴力及呼籲和平。

【烏克蘭戰爭】歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響

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編輯：姚卓然

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