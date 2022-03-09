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【日本獺祭】獺祭酒廠一口氣加薪4成　冀員工有恰當報酬

商業 15:37 2022/03/09

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旭酒造為製造部門、具有大學學歷的新人加薪4成，引起熱話。（獺祭Facebook圖片）

說到歷史悠久的日本酒，不得不提日本純米大吟釀品牌「獺祭」。生產此款酒的酒廠「旭酒造」近日成為話題，源於該企宣布大幅加薪4成。

【職場熱話】疫下營商受挫　美國初創解僱全球4000名員工

綜合報道指，「旭酒造」由於日本酒出口的業績大幅增長，甚至已超越日本內銷的生意，故該企計劃擴大招聘。旭酒造解釋：「希望製造優質日本酒的員工們能夠獲得恰當的報酬，因此大幅調薪。」

旭酒造首先為製造部門、具有大學學歷的新人加人工。原本該企給予大學生的起薪是月薪21萬日圓（約1.4萬港元），現時一口氣加薪4成至30萬日圓（約2萬港元）。其後，該企亦會為入職2年以上的員工，以及其他部門的員工調整薪金。

旭酒造解釋，希望製造優質日本酒的員工們，能夠獲得恰當的報酬。（獺祭網站圖片）

18年內生意漲34倍

旭酒造其經營亦曾一度岌岌可危，但隨著其「獺祭」揚名海外，被譽為「世界第一」的日本酒及「日本國宴酒」，才可逐步走來，到現時因日本酒出口的業績亮麗，而為員工加薪。

該企2020年已在紐約建設新酒藏，出口到全世界20個以上的國家，揚名世界。收入也由 2002年剛開始進攻海外市場的3 億日圓（約2,000萬港元），到了2020年的106億日圓（約7.1億港元）。

【日本和牛】日本和牛出口創新高　香港為第三大目的地

【疫市營商】貴價威士忌有市場　烈酒商Beam Suntory疫市加價生意升

責任編輯：葉泳珊

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