【職場管理】打工仔着重職場規劃　金融機構鼓勵多嘗試

全球處於經濟不穩，人才短缺的情況下，本港不少外資企業都紛紛向各地人才招手，務求解決本港專才不足的問題。作為國際金融中心，香港金融前景充滿機遇，惟要留住人才，企業仍需多花心思。有外資金融機構為員工提供短期及中長期的職業生涯規劃（見表），助員工發展事業，同時留住人才。

【職場文化】混合工作模式壓力增 5招助員工提升效率

環球投資管理公司普徠仕債券研究總監朱凱之表示，雖然礙於業務要求，該企一般只會聘請有5年或以上相關工作經驗的人才，但因該企在世界各地都設有分公司，員工發展機會相對較大，故對求職者有一定的吸引力。

她補充，求職者在正式受聘前需經過多重面試，更要向該企提供市場分析報告，以展示求職者對市場的洞悉力等，故獲聘員工的能力不容置疑，

在熟悉了團隊的運作，以及團隊與團隊間建立了良好溝通後，大部分同事工作1年便可上手，2至3年更可完全放手讓其自行處理工作。

為了讓剛入職員工熟習新環境，朱必定會為新員工搭好團隊之間的溝通橋樑。除了會向新員工介紹團隊中，各同事及其負責的業務範疇外，更會因應新員工所負責的業務範疇，介紹其他團隊中，負責相同或是相關業務的同事予其認識。

其他團隊會有其客戶的上、下游公司，做分析時如能聽取其他相關公司的意見，才能做出更全面的分析。

提供職場規劃 籲員工多嘗試

除此之外，普徠仕提供良好的職場生涯規劃，員工可自由地選擇其發展路向，吸引一眾有經驗且有抱負的金融專才。

朱以其團隊中的固定收益投資分析師為例，曾有分析師在任職期間對金錢方面的投資更感興趣，有意發展成投資組合經理（PM，Portfolio Manager）。在朱的協助下，有意成為PM的分析師可與其他團隊中的PM進行多次面談，讓其能更準確地了解PM的工作，以及了解成為PM的必要條件，最後該名分析師成功發展成一名PM。

她續指，該企對於員工職場生涯規劃採取開放態度，員工對某方面的投資更有興趣時，可以嘗試接觸該範疇的投資業務，

可以由負責債券轉成（負責）股票，再轉成其他，甚至轉部門也可以。

對朱而言，讓員工嘗試不同範圍的投資業務絕非難事，重要的是，能發揮其潛能及熱誠。

針對不足處培訓 港員工欠自信

朱坦言，該企以聘請有經驗人才為主，一向不會提供過多的職業培訓，如教導員工如何處理分析師工作等。但她仍會按員工的不足，加以指導及提點。如點出口才較差或不太善於交流的員工的問題，並給予指導及練習她舉例。

此外，朱發現相比國外人才，港人較容易在工作上對自己產生質疑，

很多時你已肯定了他的分析，放手讓他按自己意思去做時，他仍會問你『這個決定是對的嗎』

她認為，作為金融業的人才，港人應更進取，把客戶的投資當成自己的投資，給予自己更多信心。

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記者：殷凱怡

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