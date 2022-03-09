【烏克蘭戰爭】沙特阿聯酋請拜登食閉門羹 拒通電討論石油

歐美針對俄羅斯入侵烏克蘭實施制裁，包括限制進口俄羅斯石油。美國尋求增加其他國家石油進口量，據悉白宮曾安排總統拜登與沙特阿拉伯及阿聯酋領導人通話，商討烏克蘭局勢及油價問題，但遭對方拒絕。

英美不等歐盟友 禁俄石油進口 【下一頁】

白宮官員周二（9日）向《華爾街日報》透露，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）及阿聯酋王儲穆罕默德·本·扎耶德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan），因不滿美國在中東海灣地區的政策，二人拒絕拜登（Joe Biden）與拜登通電。

官員指，拜登上月曾與穆罕默德父親、沙特國王薩勒曼（King Salman）通電，在對話中強調沙特與美國的長期夥伴關係，但其後希望與王儲穆罕默德談話卻沒得到回應；而阿聯酋外交部亦表示需重新安排對話時間。

英美制裁俄石油 油價會升至咩位？（第二版） 【下一頁】

據悉，由於兩國不滿拜登在也門內戰沒有支持其政府，以及重啟伊朗核協議談判中，美國沒有協助它們發展民用核計劃，其中沙特亦希望穆罕默德在美國享有司法豁免權但未能成事，導致兩國與美關係惡化。

美國周二宣布全面禁止俄羅斯的石油、天然氣及煤炭進口，代表華盛頓需要多個石油大國等談判，控制美國油價。但據報沙特及阿聯酋都表明拒絕增加石油產量，只會按照石油輸出國組織及另一個以俄羅斯為首的石油生產國組織同意的計劃生產石油。

據悉，兩名王儲拒絕拜登的來電後，反而上周有與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電。

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責任編輯：郭麗明