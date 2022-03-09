【中興通訊 763】中興去年多賺六成 毛利率升逾3個百分點 仍遭大行下調目標價

中興通訊（00763）昨日（8日）收市後公布2021年度業績，純利按年增長59.9%至68.1億元（人民幣，下同），營業收入升12.9%至1,145.2億元，當中內地市場收入升14.7%，佔總收入68.2%。惠於營運商網絡毛利率上升8.66個百分點至33.79%帶動，期內整體毛利率按年升3.63個百分點，錄得35.24%。末期息每股派0.3元。

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惟績後兩間大行下調中興目標價，其中瑞銀發表研究報告指，中興去年第四季業績符合預期，並上調其2022年至2024年收入預測1%至6%，但將淨利潤削減3%至6%。該行將其目標價由30元下調至28元，並解釋過去兩日該股下跌超過10%，主要是因為擔心3月14日公布的聆訊。據公開信息，該案件指控中興的前僱員，而非中興通訊，等待聆訊後更清晰的資訊。

中興股價今日（9日）曾高見15.8元，最多升3.4%，惟其後升幅逐漸收窄，最新報15.42元，升0.9%，成交額1.4億元。

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記者：郭秀慧