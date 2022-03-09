【ET講股通】孫運喜：二萬攻防戰關鍵（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股跌勢未止，大市高開54點，早段升逾百點後乏力掉頭向下，曾跌500點，恒生指數半日跌454點，報20311點，成交904億元。恒指午後一度跌逾600點，低見20102點水平，尾市跌收窄至200點內。阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 跌逾3%；藥明生物 （02269） 跌逾8%；港交所 （00388） 挫逾6%；李寧 （02331） 跌一成；滙豐 （00005） 逆市向好升1%。恒指20000點攻防戰關鍵在哪？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：51 - 港股今日市況速覽 恒市尾市跌幅收窄

01：27 - 李寧 （02331） 、地產股回落累市

02：01 - 滙豐 （00005） 回升逼近50元、銀娛 （00027） 升撐市

03：03 - 關鍵一：俄烏局勢有轉彎餘地？烏克蘭總統指不加入北約

03：55 - 關鍵二：美國、英國全面禁止俄羅斯石油進口 制裁名單已差不多完？

06：53 - 關鍵三：美股見低位後反彈 散戶入市、中短綫跌勢或喘定？

08：59 - 關鍵四：港股低位反彈、20000點似有支持 短期或見底？

10：10 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 無貨現價可買入？上望幾多？

14：42 - 觀眾問股：中移動 （00941） 58元買入原想賺價賺息 現市況應套現或加注嗎？

18：07 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 中綫前景如何？60元有貨點睇？

22：16 - 觀眾問股：港交所 （00388） 除淨宜沽？

25：34 - 觀眾問股：鞍鋼 （00347） 4元是否要止蝕？

28：16 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 業績點睇？要借消息出貨？可借勢炒？

31：49 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 仲有幾多要跌？

34：44 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 走勢點睇？甚麼價位可買入？

36：51 - 港股收市市況速報 恒指21300點阻力不少

37：48 - 潛力股推介：領展 （00823）

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恒指全日跌138點，收報20627點；恒生科指升11點，收報4393點。大市總成交1,853億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股即日市況大為波動，午市一度低見20102點，收市跌幅大為收窄，可謂「抹一把汗」。殺估值持續，李寧 （02331） 跌9.4%，主因被挪威主權基金剔出投資名單。地產股亦回軟。銀娛 （00027） 升2.3%，滙豐 （00005） 升2.6%，力撑大市。

恒指兩萬點攻防戰開打，關鍵還看：

一、烏克蘭總統最新指不會尋求加入北約，俄烏局勢或現轉機。

二、美英宣布禁止俄羅斯能源入口，油價升勢未止。惟制裁未涉及進口核能主要元素鈾，加上歐洲特別是德國表明短期內無法制裁俄羅斯，若制裁措施已近完成，則市場憂慮有望逐步消退。

三、美股昨晚跌幅收窄，短期或有機會見底反彈。經過連日跌市，美股超高估值已獲一定消化，標普成分股市盈率現報18.3倍，為過去5年平均水平及2020年3月以來最低。此外，美國散戶蜂擁入市，亦有可能重演2020年3月低位回升的歷史。

四、技術走勢上，恒指跌近兩萬關後反彈，反映該水平有一定支持，但不排除短期再下試兩萬關。

展望後市，恒指陰陽燭現長腳陀螺，守住兩萬關，加上RSI跌至20，短線有機會反彈，惟下跌裂口及21300點以上阻力仍大。

潛力股可留意領展 （00823） ，股價升1.4%至63.25元，近日逆市突破平均線，走勢轉強，惟宜待回落吸納，失守60元止蝕。

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