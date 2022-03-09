【俄烏局勢】多國制裁俄羅斯 「新興市場之父」麥樸思：中國將成受益者

俄羅斯入侵烏克蘭引來多國制裁，有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）在接受外媒CNBC訪問時表示，中國股票市場可能是俄烏戰爭的受益者。

美國及其盟國對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁影響正在全球蔓延，預計將擾亂來自俄國的石油、煤炭、天然氣和其他商品的全球流動。麥樸思指出，受制裁影響，預料俄羅斯將增加與中國貿易活動，屆時俄國將更依賴中國。

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俄羅斯的主要股票市場已下跌超過90%，盧布亦跌至歷史新低。紐約、倫敦、德國的證券交易所也停止俄​​股票交易，MSCI等主要指數把俄羅斯股票剔除，被視其為「不可投資」。麥樸思建議投資者審慎觀望俄羅斯股票市場，並至少在一年內不要投資，「就算你想買俄羅斯股票，誰願意幫你存倉？」

麥樸思早前接受訪問時稱，黃金、中國股票和其他亞洲股票比較不易受俄烏局勢影響，在當前市場不穩定的情況下是不錯的投資選擇。

麥樸思表示，中國股市在過去一年表現不佳，疲軟的房地產市場對經濟造成壓力。加上中國政府加強對各個行業的監管力道，令投資者對相關股票的未來前景感到憂慮。但他預計，隨著政府降低基準貸款利率，A股有望反彈並擺脫熊市。

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責任編輯：黃苑筠