【南韓大選】民眾踴躍投票 近7成選民已投票（第三版）

南韓相隔5年後再次舉行總統大選，由執政共同民主黨候選人李在明及最大在野黨國民力量候選人尹錫悅競逐總統寶座。周三（9日）為南韓大選投票日，南韓媒體指民眾踴躍投票，截至當地下午已有超過7成選民投票。

南韓大選兩候選人最後拉票 文在寅籲積極投票 【下一頁】

（第三版更新投票率）

韓聯社報道，大選投票由當地早上6點（本港時間早上5點）開始。全國共有超過4,419萬名合資格選民，截至當地下午5點（本港中午4點）已有超過3,251萬人投票，投票率達73.6%。

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上述投票率已較2017年舉行的上屆大選同一時段投票率高出2.5個百分點，而該次大選最終投票率為77.2%，外界關注今屆大選能否繼1997年大選之後再次突破8成投票率。

雖然南韓新冠肺炎疫情仍嚴峻，單日再增34.2萬宗確診。但南韓政府批准新冠患者及隔離人士參與投票。

今屆南韓大選將於當地晚上7點半（本港時間晚上6點半）截止投票，工作人員會將各個票站的票箱送往全國251個點票中心，料由當地晚上8點10分（本港時間晚上7點10分）開始點票。

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執政黨候選人李在明於社交媒體Facebook發文呼籲民眾積極投票。他表示民眾只有參與投票才能取得勝利，形容兩黨候選人選情難分高下，指即使幾千票甚至幾百票都有機會扭轉結果。

李在明更充滿信心地表示，晚上他將以第20屆新當選總統的身份與民眾見面。

而國民力量候選人尹錫悅也在Facebook發文指，只有通過投票才能實現政權交替，只要投票就必定實現勝利，同時積極呼籲新冠患者及隔離人士投票。

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責任編輯：鄭錦玲