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【企業社會責任】foodpanda宣布啟動300萬港元「疫流同行」計劃　捐贈逾1.2萬份餐予弱勢社群

理財智慧 16:34 2022/03/09

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本港第五波新冠疫情持續肆虐，防疫措施不斷提升，餐飲、零售業界及弱勢社正受到前所未見的衝擊。針對目前的疫情發展，foodpanda香港今日宣佈，將會啟動總值逾300萬元的「疫流同行」計劃，包括向本地弱勢社群派發1.2萬張 foodpanda外賣餐券，以及一系列涉資約200萬元的措施，以支援平台的餐廳夥伴、商戶及送遞團隊，期望盡力為他們送上支援，共同面對目前的嚴峻挑戰。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

作為「疫流同行」計劃的一部份，foodpanda香港將會向本地15間慈善機構，其中包括惜食堂、膳心連基金、同路舍、匡智會、關注草根生活聯盟、屯門婦聯、香港單親協會、婦女勞工協會、香港社區網絡、愛德循環運動、社會發展實踐及研究中心 – 家庭互助網絡等，捐贈逾1.2萬張價值80元的foodpanda外賣餐券，合共約100萬元。

foodpanda將於3月中以兌換碼的形式，將餐券派發予所有慈善機構夥伴，由機構送到有需要人士手上。所有餐券將不設最低消費，亦可於所有餐廳夥伴使用，受惠人士可隨意選擇外賣自取或美食外送，透過平台兌換外賣。

此外，foodpanda香港亦會為各合作夥伴推出多項支援措施，包括免除餐廳每月上架費、新增餐廳員工 「送遞員快速申請」計劃、向送遞團隊派發7,000份快速測試套裝、延長送遞員保險計劃中感染新冠的保障等，涉及約200萬元。

foodpanda「疫流同行」計劃的支援措施總覽：

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foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示：「不論是我們的餐廳夥伴、零售商戶夥伴、外送團隊或顧客，都因疫情正在承受巨大壓力。如今社會面對這重大難關，我們整個團隊上下覺得必須盡力給予支援，回饋一直支持我們的香港人。推出這次『疫流同行』計劃，除了是為社會抗疫盡一點綿力，更希望能夠帶起牽頭作用，鼓勵更多同業推出支援措施，一起走出疫情的陰霾。」

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

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撰文 : 陳楚琨

經濟 美食 企業社會責任 港元 弱勢社群 餐飲 零售 香港 餐廳 foodpanda

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