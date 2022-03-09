富達：近六成香港女性認為自己經濟獨立　平均積蓄和投資資產仍比男性少

富達《2022年全球女性投資理財調查》發現，59%香港女性認為自己經濟獨立，比起57%男性認為自己經濟獨立，比例稍高。調查結果顯示，女性預期在37歲時實現經濟獨立，亦比男性早4年。

香港女性普遍對經濟獨立的定義，57%人認為是「擁有足以應付日常開支的個人收入」、51%人認為是「擁有個人收入並不必依賴他人的經濟支持」、半成人選擇「擁有個人儲蓄以應付突發開支」，46%人則認為是「有能力為自己的人生作出選擇」。47%香港女性認為生活成本，和33%人認為低收入是阻礙實現經濟獨立的主要因素。

即使有近六成香港女性認為自己經濟獨立，調查亦發現48%女性對自己的投資決定有信心。相比之下，對自己的投資決定有信心的香港男性達56%。經濟獨立賦予女性更大空間及能力實現自己的人生目標。當中，95%香港女性視「擁有穩健的財政」及91%人視「有能力在退休後照顧自己」為主要人生目標。

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儘管疫情持續，58%的香港女性指其收入水平與過去12個月持平，與57%香港男性的情況相近。事實上，本港女性指其平均積蓄和投資資產分別比男性少10% 和 11%。這或與理財態度較為保守有關。調查反映，表示會積極管理個人財務的香港女性佔52%，比例少於男性，男性為58%。

另外，有半數香港女性表示以儲蓄或投資於風險最低的產品為主，相對男性高出6個百分點。僅有34%香港女性認為自己適合投資，比例亦明顯低於男性，有46%港男認為自己適合投資。

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由於女性相對缺乏信心理財，當外在環境變得不穩定時，對女性的財務影響或較大。調查結果發現，過去12個月表示有減少儲蓄或投資的女性比例較高。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，無論對女性還是對所有人而言，投資是補充定期收入和增加積蓄的有效方式。有些人或因投資潛在風險而卻步，擔心投資所帶來的損失將令積蓄減少，最終妨礙他們實現個人財務目標的機會。投資者或需改變此心態，從長遠角度看待投資。若因市場波動而避免投資、減少投資金額，或會錯過市場反彈的機會，最終對收益和積蓄所造成的影響或更大。在波動市況下，持續投資可助投資者爭取穩定的長線回報，助他們邁進個人財務目標。

陳宇昕總結稱：「《全球女性投資理財調查》第二年進行，希望透過分析調查結果，提醒投資者定期審視個人財務狀況，善用現有資源，成就更美好的財務未來。」

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