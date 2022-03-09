【職場文化】混合工作模式壓力增　5招助員工提升效率

混合工作（Hybrid Work ）模式工作時間及地點變靈活，但新常態少不免對員工構成壓力。據《Forbes》報告指，大多數人發現混合工作模式的壓力較以往在辦公室大2倍，員工難釐定工作與家庭之間的時間分配，容易出現疲憊感，在適應混合工作環境下，員工及管理人可調整工作時間表及策略，有助提升工作效能及減低員工心理壓力。

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據最新工作趨勢報告指出，超過70%的員工期望繼續維持靈活的遙距工作方式；65%的員工渴望與同事有更多互動及合作時間；66%的企業管理層正準備重新設計工作空間，讓員工適應混合工作環境。報告中提及，駕馭混合工作並非易事，公司需通過高透明度的工作方式外，員工亦要時刻保持正確心態，以下5招能助員工調整心態提升工作表現。

1.訂定工作時間表：混合工作模式中，如何提升工作效率是必須的考慮，員工可自行分析在一日當中自己的最佳工作時間，如清晨或深夜時間最具效率，訂定適合的工作時間表。

2.指定時間作休息：報告指，連續坐在電腦前工作8小時是不切實際的想法，員工需要在設定好每日的開工及放工時間，及制定每日的休息或運動時間。若與主管討論工作細節，可先討論是否「緊急情況」或於隔日辦公時間再作討論，以減低對工作疲憊感。

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3.著重工作質量：混合工作模式不能用辦公時間計算工作效率，以具透明度的靈活性工作方式，管理人及員工本身都應以工作質量及結果作評估，而非以工作時數作衡量參考。

4.非即時性溝通方式：遙距工作需與同事進行電話或視像會議作即時溝通。報告指管理人可借助非即時的通訊方式溝通，員工無須即時回應，能減低員工時刻面對工作的緊張感。不過，若遇到較複雜或緊急情況，即時溝通也是必要的。

5.建立團隊工作模式：如何鞏固團隊工作尤為重要，據Gartner研究指，團隊工作較獨自工作成效高出3倍，主管可建立小組工作、線上虛擬聚會及工作以外團體活動等，助提升混合模式下的工作效率。

責任編輯：向頌勤

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