二手樓價崩　港島東半新樓跌最甘　香島及形薈業主集體投降

港島區住宅供應少，價格向來硬淨，但近期不少樓齡6年以下的半新樓屢錄蝕讓，而港島東區更成重災區。

市場消息指，筲箕灣形薈1B座高層C室，實用面積517平方呎，兩房間隔，原叫價1,350萬元放盤，終減價145萬元，以1,205萬元易手，實用呎價約23,308元。資料顯示，原業主於2016年10月以1325.2萬元購入上址，換言之，現帳面蝕約120萬元，物業期內貶值9%，料為項目蝕幅最大買賣。不過，原業主購入單位時需付樓價7.5%的雙倍印花稅，連同代理佣金等支出計，料損手逾230萬元。

此外，筲箕灣香島5座低層C室，實用面積1,501平方呎，四房間隔，日前以1,990萬元易手，與銀行網上估價相若，屬市價水平。資料顯示，原業主於2018年初以2,420萬元連車位購入上址，即現帳面蝕430萬元，若連釐印費及代理佣金等支出計，估計蝕讓約550萬元離場。

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