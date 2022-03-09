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【抗疫優惠】百佳推抗疫保健品快閃優惠 必理痛及連花清瘟膠囊門市限定

理財智慧 15:15 2022/03/09

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第五波疫情引致新冠確診數目急升，市面出現藥物搶購熱潮。百佳今日（9日）宣布推出抗疫保健品優惠，當中包括了必理痛傷風咳丸及連花清瘟膠囊，其他優惠還包括口罩和各種清潔消毒的抗疫產品，其中韓國製KF94口罩的售價，更低至7元一個。活動優惠期至本月17日，優惠只適用於有售賣此貨品之香港百佳店舖（EMax九展店舖除外），產品售完即止。

【青姐話】疫情底   有幾抵？

百佳推出的抗疫優惠，重點產品包括了必理痛傷風咳丸8粒裝（37.9元/盒）、連花清瘟膠囊24粒裝（48元/盒）、韓國製KF94口罩1個裝（35元/5個，平均7元/個）。

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其他優惠產品還包括威露士免洗酒精搓手液20毫升6支裝（$35/盒）、得寶抗菌倍護濕紙巾8片迷你6包裝（$50/2袋）、滴露消毒藥水1.2公升孖裝（$135.9/套）、來舒消毒噴霧清新亞麻味／清新原味340克（$46.5/支）等。

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責任編輯：嚴浩文

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