【抗疫優惠】百佳推抗疫保健品快閃優惠 必理痛及連花清瘟膠囊門市限定

第五波疫情引致新冠確診數目急升，市面出現藥物搶購熱潮。百佳今日（9日）宣布推出抗疫保健品優惠，當中包括了必理痛傷風咳丸及連花清瘟膠囊，其他優惠還包括口罩和各種清潔消毒的抗疫產品，其中韓國製KF94口罩的售價，更低至7元一個。活動優惠期至本月17日，優惠只適用於有售賣此貨品之香港百佳店舖（EMax九展店舖除外），產品售完即止。

【青姐話】疫情底 有幾抵？

百佳推出的抗疫優惠，重點產品包括了必理痛傷風咳丸8粒裝（37.9元/盒）、連花清瘟膠囊24粒裝（48元/盒）、韓國製KF94口罩1個裝（35元/5個，平均7元/個）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

其他優惠產品還包括威露士免洗酒精搓手液20毫升6支裝（$35/盒）、得寶抗菌倍護濕紙巾8片迷你6包裝（$50/2袋）、滴露消毒藥水1.2公升孖裝（$135.9/套）、來舒消毒噴霧清新亞麻味／清新原味340克（$46.5/支）等。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabvhttp://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文