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【烏克蘭戰爭】勞力士停向俄羅斯出口　Swatch、歷峯等瑞士鐘錶已暫停出口

股市 14:35 2022/03/09

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【烏克蘭戰爭】勞力士加入暫停向俄羅斯出口行列

瑞士名錶品牌勞力士（Rolex）公布，暫停向俄羅斯出口。據彭博引述勞力士回應指，目前在俄羅斯銷售的勞力士手錶，都是由當地第三方零售商銷售，相關庫存是在俄羅斯入侵烏克蘭前交付。

勞力士續指，在俄羅斯未有任何公司或資產。勞力士是瑞士最大名鐘品牌，據摩根士丹利報告，勞力士年銷售額約80億瑞士法朗（約674億港元），在瑞士奢侈手錶市場佔有率約29%。

俄羅斯入侵烏克蘭後，持有Cartier、Piaget、Jaeger-LeCoultre、Montblanc等名牌的歷峰集團（Richemont），以至Swatch集團已暫供貨俄羅斯。

**歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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經濟 勞力士 鐘錶 瑞士 俄羅斯 烏克蘭 鐘錶

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