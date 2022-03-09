建行939股價創新低 有貨幾錢要止蝕 股市 14:00 2022/03/09 分享： 港股進一步下挫，多隻重磅股捱沽。內銀股建行 （00939） 股價早段跌超過2%，低見5.45元，創1個月低。短炒投資者若有貨在手，在建行股價跌破年初低位約5.4元要止蝕。（按此：重溫建設銀行詳細分析） *俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中海油883股價已反映油價升幅？四大憧憬仍可睇好 今日 中海油883股價已反映油價升幅？四大憧憬仍可睇好 發佈會後股價輕微跌 唐牛擔心蘋果（AAPL.US）未跌夠 今日 發佈會後股價輕微跌 唐牛擔心蘋果（AAPL.US）未跌夠 港股短綫勢彈散風險高 造淡比亞迪（01211）定博反彈？ 今日 港股短綫勢彈散風險高 造淡比亞迪（01211）定博反彈？ 油價高企拖低經濟 歷史告訴你油價回落有迹可尋 今日 油價高企拖低經濟 歷史告訴你油價回落有迹可尋 騰訊700再破底 中長綫買入時機到？ 今日 騰訊700再破底 中長綫買入時機到？ 你可能感興趣 中海油883股價已反映油價升幅？四大憧憬仍可睇好 今日 14:09 中海油883股價已反映油價升幅？四大憧憬仍可睇好 發佈會後股價輕微跌 唐牛擔心蘋果（AAPL.US）未跌夠 今日 13:48 發佈會後股價輕微跌 唐牛擔心蘋果（AAPL.US）未跌夠 港股短綫勢彈散風險高 造淡比亞迪（01211）定博反彈？ 今日 13:28 港股短綫勢彈散風險高 造淡比亞迪（01211）定博反彈？ 最新專欄文章 更多 京東（09618）聽日公佈業績 現時部署買入好唔好？ 今日 京東（09618）聽日公佈業績 現時部署買入好唔好？ 中海油883股價已反映油價升幅？四大憧憬仍可睇好 今日 中海油883股價已反映油價升幅？四大憧憬仍可睇好 發佈會後股價輕微跌 唐牛擔心蘋果（AAPL.US）未跌夠 今日 發佈會後股價輕微跌 唐牛擔心蘋果（AAPL.US）未跌夠 港股短綫勢彈散風險高 造淡比亞迪（01211）定博反彈？ 今日 港股短綫勢彈散風險高 造淡比亞迪（01211）定博反彈？ 騰訊700再破底 中長綫買入時機到？ 今日 騰訊700再破底 中長綫買入時機到？ 恒生指數 止蝕 港股