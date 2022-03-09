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建行939股價創新低  有貨幾錢要止蝕

股市 14:00 2022/03/09

分享：

港股進一步下挫，多隻重磅股捱沽。內銀股建行 （00939） 股價早段跌超過2%，低見5.45元，創1個月低。短炒投資者若有貨在手，在建行股價跌破年初低位約5.4元要止蝕。（按此：重溫建設銀行詳細分析

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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