【樓市熱話】港男購580呎3房單位 嫌套廁不實用考慮拆掉 被勸「有套廁可在家安心隔離」

不少人在買樓後，也會決定重新再裝修設計一番，而空間的劃分更是決定單位實用與否的重要因素，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近買了一單位，然而當中的間隔並不實用，於是樓主考慮應否保留主人房的套廁，並向網民詢問意見。

樓主指，他最近買了一個實用580呎的單位，雖然有3間房，但每間的面積也很少，而主人房基本上在擺放一張5呎床後便沒有多餘空間，除非打造出地台床才能盡用每寸空間，於是樓主正考慮把主人房的套廁拆除，然後用以擺放衣櫃及造出衣帽間，而窗台則可造小工作台，他指將來有計劃要小朋友，而裝修費有限，因此不希望拆過多的牆壁做大改動，單位則會自住，即使要轉手也是6-10年後的事。

【樓市熱話】港男欲以家人綠表抽居屋 惟父子關係差感難同住 考慮買私樓又怕過不了壓測 【下一頁】

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「有套廁很好啊，可以在家安心隔離。」，「即使不拆套廁也能放衣服。」，也有人指，「若主人房沒有衣櫃，好像很奇怪。」，「千萬不要，到時要賣便煩。」。

【室內設計】女戶主喜買蔚景園 38萬裝修369呎單位 1人居住空間感極大 淺浮雕簡化線板營造簡約古典風 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

另有網民指，「既然單位也有3間房，即使一人一間房也多了一間，為甚麼還要拆廁所呢？」，「留吧，爭廁所太煩了。」。

【樓市熱話】鍾情租住單位欲買來結緍 業主堅持按市價出售 港男又感不划算浪費數十萬租金 【下一頁】

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀