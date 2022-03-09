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【樓市熱話】港男購580呎3房單位 嫌套廁不實用考慮拆掉 被勸「有套廁可在家安心隔離」

理財智慧 19:27 2022/03/09

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不少人在買樓後，也會決定重新再裝修設計一番，而空間的劃分更是決定單位實用與否的重要因素，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近買了一單位，然而當中的間隔並不實用，於是樓主考慮應否保留主人房的套廁，並向網民詢問意見。

樓主指，他最近買了一個實用580呎的單位，雖然有3間房，但每間的面積也很少，而主人房基本上在擺放一張5呎床後便沒有多餘空間，除非打造出地台床才能盡用每寸空間，於是樓主正考慮把主人房的套廁拆除，然後用以擺放衣櫃及造出衣帽間，而窗台則可造小工作台，他指將來有計劃要小朋友，而裝修費有限，因此不希望拆過多的牆壁做大改動，單位則會自住，即使要轉手也是6-10年後的事。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「有套廁很好啊，可以在家安心隔離。」，「即使不拆套廁也能放衣服。」，也有人指，「若主人房沒有衣櫃，好像很奇怪。」，「千萬不要，到時要賣便煩。」。

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另有網民指，「既然單位也有3間房，即使一人一間房也多了一間，為甚麼還要拆廁所呢？」，「留吧，爭廁所太煩了。」。

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責任編輯：關海儀

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