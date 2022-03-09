【樓市熱話】租住單位僅3個月 水渠出現淤塞倒灌 業主拒負責3萬維修費 租客：可否不交租？

不少人也會租屋，然而在租屋時一定要跟業主做好溝通，以免當單位出現問題時發生爭拗。近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己與業主簽了一年死約，而現時只過了3個月，但單位卻出現了淤塞倒灌，然而業主卻不想支付維修費用，並想把責任推給樓主，樓主因而不知如何是好並向網民詢問意見。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【樓市熱話】後悔買入屋苑樓 疫下無啖好食 懷緬舊區夠方便 港男：下次換樓一定唔再揀屋苑 【下一頁】

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 若是死約的話，則無論是甚麼情況也需交租，不然會很麻煩。」，「 跟業主說若不管，則屎水會流出走廊並流入升降機。」，也有人指，「業主應找水喉師傅而不是通渠師傅，只要給錢搭棚，然後拆除舊喉，換上新喉便行了，大約也只是一萬。」。

樓主也有打算處理的方法指，「 會先報警備案，以留下證據，而若業主能於一星期內處理好整件事則當沒事發生，否則會要求業主給錢讓他住酒店或下個月不交租。」。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀