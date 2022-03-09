【職場熱話】確診員工可獲一天病假 公司僅要求出示快測陽性 打工仔發現同事竟以這方法造假

現時有不少人也相繼確診，而有些公司會為快速測試呈陽性的員工提供病假，然而近日有網民於網上「香港討論區」發文指，自己公司最近為確診的員工提供一天病假，然而樓主卻發現有同事混水摸魚，做了一件十分過分的事來騙取病假，他認為那同事十分無恥。

樓主經歷：

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【職場熱話】責任感遲到？ 女兒確診後仍上班 後對同事稱其檢測呈陰性 打工仔嘆「寧願佢不幸確診先講」【下一頁】

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「 若你有證據便告發他吧！病假有全薪？」，「 你可以跟上司說，上司遲早會把他玩弄死。」，也有人指，「這只不過是一件小事。」，「若公司要求需取得由檢測站的陽性報告，他便騙不了。」。

另有網民指，「你同事又有多無恥，若他真的是中了招而又扮陰性照上班，使大家也確診才真的是無恥。」。

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責任編輯：關海儀





