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【英國疫情】料廢除旅遊限制 未打針旅客或免檢測入境

環球社會熱點 15:05 2022/03/09

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英國選擇與新冠肺炎病毒共存，陸續解除防疫限制。英國傳媒報稱，英國政府預計即將公布，廢除所有旅遊限制，未打疫苗旅客屆時入境亦可能不需要檢測。有指，英國政府有意在復活節假期前廢除旅遊限制。有關消息深受當地旅遊業界歡迎。

【英國疫情】4月起檢測收費 民眾囤積檢測工具 【下一頁】

英國《每日郵報》指出，英國政府考慮在近期舉行的新冠防疫會議中，提出全面廢除旅行限制，包括兩年前引入的旅客追蹤表格，未打疫苗旅客入境前亦可能不需檢測，重返疫情前的無防疫限制旅遊。

會議原定下周舉行，但可能因俄羅斯及烏克蘭戰爭延遲。同時，英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）被指積極推動，希望在復活節假期前廢除當地的旅遊限制。歐洲多數國家已廢除對已打疫苗旅客的限制，比利時及希臘分別在周五（11日）及下周廢除旅遊限制。

【新冠疫苗】英國長者春季將打第4針 特定人士第5針 【下一頁】

瑞安航空（Ryanair）行政總裁萊亞列（Michael O’Leary）表示，旅客追蹤表格早應廢除，指既無人收集亦無人檢查，此舉只是政治家製造有保護民眾的假象。有旅行社表示，4月將會是兩年來最繁忙的時間。

根據現時防疫限制，只有完成兩劑疫苗接種旅客入境時享檢測豁免，但仍需在72小時內填寫旅客追蹤表格，未打疫苗旅客則需在出發前48小時做快速檢測，抵達後兩日需接受費用更高的PCR檢測。

**歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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責任編輯：吳漢培

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