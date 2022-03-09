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【俄羅斯】Shell宣布停止採購俄羅斯原油　分階段退出在俄所有油氣業務

商業 14:29 2022/03/09

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Shell（蜆殼)​​因低價購買俄羅斯原油現貨遭詬病後，該企昨（8日）承諾停止購買俄國能源、關閉在俄所有的加油站，並暫停所有相關業務。（法新社圖片）

Shell（蜆殼）​​因低價購買俄羅斯原油現貨遭詬病後，該企昨（8日）承諾停止購買俄國能源、關閉在俄所有的加油站，並暫停所有相關業務。

【烏克蘭】抵制俄羅斯陣營持續擴大　可口可樂、麥當勞和星巴克加入

Shell發言人表示，上周公司決定購買一批俄羅斯原油，將其提煉成汽油和柴油等產品，這一決定是不正確的，並對此感到抱歉。Shell將分階段退出俄羅斯所有油氣業務，包括原油、石油產品、天然氣和液化天然氣等。

作為立即採取的第一步措施，Shell將停止所有俄羅斯原油現貨採購，還將關閉在俄羅斯的所有加油站、航空燃料和潤滑油業務，並分階段撤出俄羅斯石油產品、管道天然氣和液化天然氣等業務。

不過Shell也透露，應該需要一段時間才能完全脫離對俄羅斯原油的依賴，而且可能導致部分煉燃油產量下滑。

另外，Shell計劃把從俄羅斯石油中的獲利成立專門的基金。該企行政總裁Ben van Beurden表示，「Shell將與援助夥伴、人道主義機構合作，確定這筆資金的最佳用途，以減輕戰爭給烏克蘭人民帶來的後果」。

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責任編輯：李智美

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