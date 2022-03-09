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【體育用品股】李寧安踏齊插近一成　摩通：投資者短期憂慮次季受高基數影響（附目標價）

股市 14:33 2022/03/09

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【體育用品股】李寧安踏齊插近一成　摩通：投資者短期憂慮次季高基數影響（附目標價）

體育用品股齊齊急挫，李寧 （02331） 大跌一成，安踏 （02020） 跌9%，特步 （01368） 跌7.9%，滔搏 （06110） 跌4.8%。摩通表示，投資者短期憂慮今年第二季高基數影響，惟該行對此板塊維持信心。

摩通表示，根據近期客戶反映，今年首季對體育用品行業變得審慎樂觀，由於去年3月新疆棉事件而觸發的國潮風，導致今年次季面對高基數效應。即使如此，該行對體育用品股仍抱有信心，並認為近期最愛特步，因其盈利能見度最高且基數不高，經渠道考查，年初至今銷售符合進度，首季增逾3成，又同時發展線上線下銷售渠道，予「增持」評級，目標價17.2元。

李寧方面，該行認為次季公司料面對高基數問題，料其銷售由雙位數字降至約10%，並估計股價將在3至4月後反彈，又認為公司繼續享受國潮效應，予「增持」評級，目標價105元。

至於對安踏的看法則較為保守，摩通指，冬奧的確有助支撐股價，可是，安踏及FILA品牌由1月至今增長較同業為低，甚至認為市場低估FILA有結構性增長下行風險，予「減持」評級，目標價為100元。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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編輯：姚卓然

港股 安踏體育（02020） FILA 體育用品股 滔搏（06110） 李寧（02331）

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