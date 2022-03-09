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【網絡詐騙】英國擬立法防線上欺詐廣告　違規社交平台最高可罰1.8億元

科技 14:30 2022/03/09

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英國通訊監管機構Ofcom將檢查社交平台是否已建立防止和刪除虛假廣告的系統。（法新社）

生活數碼化令大眾更頻繁地使用網絡，但同時也使社交平台的線上欺詐廣告激增。據銀行業機構UK Finance數據，於2021年上半年，英國的銀行詐騙金額達到創紀錄的7.54億英鎊（約77億港元），按年增長近33%。為應對問題，英國政府日前提出防止網絡傷害的法律草案，要求各大型社交平台要加強監控，須防止付費性欺詐廣告肆虐。

【社交平台】Meta研究：使用Facebook會令人變得更孤獨？

據《路透社》報道，該項有關防止網絡傷害的法律草案，將要求大型社交平台加強保護，防止犯罪分子冒充名人或公司竊取個人數據，兜售不安全的金融投資或入侵銀行帳戶。

消費者關注組織「Which? 」行政總裁Anabel Hoult表示：「遏制社交媒體和搜尋引擎上的虛假和欺詐性廣告刻不容緩，這些廣告已對不少無辜受害者造成毀滅性的經濟和情感傷害。」

要求建立防止和刪除虛假廣告系統

此外，英國通訊監管機構Ofcom將檢查社交平台是否已建立防止和刪除虛假廣告的系統。英國政府表示，如發現社交平台未有遵守法規，將考慮中止其服務，或發出高達1,800萬英鎊（約1.8億港元）或年營業額10%的罰款。

【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話　識別錯誤信息

英國政府還表示，正就收緊網絡廣告行業的規則進行公開諮詢，方案包括加強目前的自我監管方式，又或創建一個新的監督機構。至於宣傳有害或誤導性的廣告，以及銷售武器等非法活動的廣告或將面臨更嚴格的規則和制裁。

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責任編輯：陳卓賢

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