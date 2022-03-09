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【烏克蘭戰爭】澤連斯基願與俄 談烏東克里米亞問題

環球政治 14:03 2022/03/09

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俄羅斯早前提出烏克蘭如滿足多項條件，包括承認克里米亞為俄羅斯領土等要求就會停火。烏克蘭總統澤連斯基接受美媒專訪時鬆口，放風指不指望烏克蘭可加入北約，也願意與俄就克里米亞及烏東地區問題對話。

【烏克蘭戰爭】普京下令反制 禁俄部分商品原料出口 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】俄提多項停火條件 要求烏不加入任何集團 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一（7日）表示，已知會烏克蘭若滿足一系列條件，包括修改憲法確保中立、承諾不加入任何「集團」（bloc），承認克里米亞是俄羅斯領土、頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家，俄會立即停止軍事行動。

美國廣播公司（ABC）周二（8日）播出澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的專訪。主持繆爾（David Muir）問澤連斯基，對俄羅斯提出的要求有何想法。

澤連斯基透露他願意在當中大部分問題上妥協，稱自己已準備好與俄對話。

至於俄要求烏克蘭承諾不加入任何集團，澤連斯基回應指：

當我們了解到北約不準備接受烏克蘭，我早就冷靜下來。北約怕引起爭議及與俄羅斯對抗。

（I have cooled down regarding this question a long time ago， after we understood that … NATO is not prepared to accept Ukraine. The alliance is afraid of controversial things and confrontation with Russia.）

他表示烏克蘭從不想及不會成為一個跪下乞求的國家，他也不想成為這樣的總統。

【烏克蘭戰爭】美制裁俄石油 油價會升至咩位？ 【下一頁】

澤連斯基在烏東頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）分離主義分子的問題上，態度也顯然軟化。

他稱外界目前不承認上述兩地的共和國地位，但稱俄烏可以討論並就這些領土的生存方式找到妥協方式。他坦言對自己而言重要的是，當地仍想成為烏克蘭人的民眾將來如何生活。

而根據烏克蘭政府正式發布的完整採訪內容，澤連斯基更呼籲促成一項包括俄羅斯在內的集體安全協議。但澤連斯基表示烏克蘭不能承認克里米亞是俄羅斯領土，也表示他認為很難讓俄羅斯承認這是烏克蘭領土。

**歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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責任編輯：鄭錦玲

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