【烏克蘭戰爭】澤連斯基願與俄 談烏東克里米亞問題

俄羅斯早前提出烏克蘭如滿足多項條件,包括承認克里米亞為俄羅斯領土等要求就會停火。烏克蘭總統澤連斯基接受美媒專訪時鬆口,放風指不指望烏克蘭可加入北約,也願意與俄就克里米亞及烏東地區問題對話。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周一(7日)表示,已知會烏克蘭若滿足一系列條件,包括修改憲法確保中立、承諾不加入任何「集團」(bloc),承認克里米亞是俄羅斯領土、頓涅茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)為獨立國家,俄會立即停止軍事行動。

美國廣播公司(ABC)周二(8日)播出澤連斯基(Volodymyr Zelensky)的專訪。主持繆爾(David Muir)問澤連斯基,對俄羅斯提出的要求有何想法。

澤連斯基透露他願意在當中大部分問題上妥協,稱自己已準備好與俄對話。

至於俄要求烏克蘭承諾不加入任何集團,澤連斯基回應指:

當我們了解到北約不準備接受烏克蘭,我早就冷靜下來。北約怕引起爭議及與俄羅斯對抗。

(I have cooled down regarding this question a long time ago, after we understood that … NATO is not prepared to accept Ukraine. The alliance is afraid of controversial things and confrontation with Russia.)