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【蘋果發布會】iPhone SE 3支援5G及保留TouchID iPhone 13增2種綠色選擇 本周五開放預訂

理財智慧 11:50 2022/03/09

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蘋果公司（Apple Inc.）春季發布會在香港時間昨夜（9日）凌晨舉行，並公布5款新產品，包括第3代iPhone SE、新增2種新顏色的iPhone 13及iPhone 13 Pro、Mac Studio、配備蘋果M1晶片的新款iPad Air等。當中最受關注的2022年新版iPhone SE ，更升級了內置的處理器，變成與iPhone 13系列同級的Apple A15 Bionic。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

蘋果發布會公布了2款iPhone的新產品，其中第3代iPhone SE名字為「全新iPhone SE」，在 Apple 的官方網頁及宣傳當中，只以「iPhone SE」稱呼此第三代新版的 iPhone SE，最大的改變在於內裡採用了與iPhone 13系列同級的A15 Bionic處理器、支援5G，以及加入TouchID的Home鍵，至於屏幕則繼續採用4.7吋。將會周五（11日）開放預訂，並在18日正式上市，香港售價為3,699元起。

【延伸閱讀】【蘋果發布會】最強M1 Ultra晶片發表 Mac Studio電腦攻創作者市場

另外，蘋果公布iPhone 13增加多2種新顏色選擇，分別為松嶺綠色（Alpine Green）的iPhone 13 Pro以及綠色（Green）的iPhone 13，規格、售價不變，兩種顏色的iPhone 13和13 Pro將會在18日正式發售，並在本周五開放預訂。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

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責任編輯：龍紀瑩

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