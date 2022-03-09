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【理財智慧】定期轉換MPF配置好重要 呢隻基金去年升27% 年初至今卻跌逾13%

理財智慧 16:30 2022/03/09

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MPF 即強制性公積金計劃，主要是為「打工仔」退休後提供保障，除非豁免人士外，所有18-65歲的僱員和自僱人士都需要參加，法定供款是僱員和僱主根據入息的5%作出供款(或上限1,500元)，即總共10%。現時不少保險公司都提供整合服務，但除了整合外也要定期更新個人強積金配置。

同場加映: 【青姐話】疫情底 有幾抵？

整合MPF

作為「打工仔」，除非一輩子不轉工，否則都應該有幾個強積金戶口，也會定期收到不同戶口寄來的信件，久而久之都不知道自己有多少供款、買了甚麼基金，「整合MPF」主要的目的將過往的個人戶口的錢都放在同一個個人戶口內再投資，如果不清楚自己有多少個戶口，可以下載「MPFA ePA」應用程式或填寫計劃成員整合個人帳戶申請表，再轉去想要的受托人服務平台，費用全免。

強積金自願性供款

由於三月的稅季，也要提及一下「退稅三寶」之一─強積金自願性供款，政府為了鼓勵個人增加強積金投資、增加額外的退休保障，故推出強積金自願性供款。「打工仔」除了可以在固定的5%法定供款外，也可以額外增加自願性投資，而「自願性投資」可以獲得退稅優惠，扣稅上限為60,000元 (以最高稅階17%計算實際為10,200元)，當中60,000元的上限為可扣稅自願性供款和合資格延期年金保費的合計。

定期轉換

正所謂「政治一日都嫌長」原本以為2022年是疫後元年，誰不知一個Omicron變種病毒，香港再次步入「寒冬」，不少人都「手停口停」，恒指也「回到最初的起點」，甚至表現比疫情前更差，隨時失守20,000點水平。在國外方面，不少美國的科技股在今年都下跌了不少、烏俄戰爭，引致整個外圍大環境都不利經濟發展。宏利強積金MPF歐洲基金在去年回報為27.29%，成為去年回報最高的MPF、但年初至今已經下跌了13.68%，雖然MPF是一項長線投資，應該趁底吸納，但現時仍未看到歐洲國家對俄羅斯制裁有甚麼影響、能源問題等，甚至俄烏大戰何時結束，投資者反而可以考慮相對關連性較少的中國和亞洲市場，也要定期檢視自己的MPF投資表現。

同場加映: 【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

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責任編輯：陳佳恩 

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