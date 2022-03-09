▲ 【烏克蘭戰爭】麥樸思：歐美制裁俄羅斯、中國將成最大贏家 看好中資股反彈

俄羅斯烏克蘭緊張局勢持續，新興市場之父麥樸思（Mark Mobius）認為，最壞情況恐仍未出現，建議未來至少一年忘記俄羅斯股票，而基於俄羅斯在西方國家制裁下，料加強對中國的貿易倚賴，意味中國將成為贏家。麥樸思預期，隨人行減息以刺激經濟增長，加上基建投資亦上升，估計中資股會反彈，「中國的熊市不會持續下去，中國已顯現投資機會」。

「即使你想買俄羅斯股票，但誰人會願意替你存倉？」麥樸思接受CNBC訪問時稱，沒有銀行將成為俄羅斯股票的托管行，買入俄羅斯股票等同無法取回他們的投資。

「現時買入俄股並非好提議，你應該忘記俄股」

「俄羅斯股票前景繫於烏克蘭情況，但目前並不佳，現時買入俄股並非好提議，你應該忘記俄股」。俄羅斯主要股票指數已累跌逾九成，俄羅斯盧布亦跌至歷史新低，紐約、倫敦、德國等已停止俄股買賣，因相關指數「難以投資」。

美商務部長警告中資公司協助俄羅斯將被制裁 點名中芯【下一頁】

美國及歐洲各國不斷加強對俄羅斯的制裁，市場預期，西方國家會進一步禁止進口俄羅斯原油、天然氣、煤炭以至其他大宗商品。麥樸思稱，由於俄羅斯會加強對中國的貿易倚賴，所以中資企業盈利會增加，看好中資股會成為穩定投資，亦看好其他新興市場股票及黃金前景。

麥樸思認為，全球央行將會加息，建議選擇一些負債偏低，甚至沒有負債的股票，並要分散投資。

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