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【無人駕駛】小馬智行無人駕駛汽車系統異常　測試執照被加州政府暫停

科技 14:01 2022/03/09

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小馬智行（Pony.ai）去年10月於美國加州測試汽車系統期間發生車禍，當地汽車管理局立即暫停小馬智行的無人駕駛測試執照。（官方網站截圖）

無人駕駛技術近年發展蓬勃，惟無人駕駛技術的安全性仍受外界質疑。獲豐田（Toyota）投資、專門研發自動駕駛汽車技術的初創公司小馬智行（Pony.ai），近年也積極測試其無人駕駛技術，但該企去年10月於美國加州測試汽車系統期間發生車禍，小馬智行決定召回車輛進行檢查，當地汽車管理局也立即暫停小馬智行的無人駕駛測試執照。

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據外媒《Tech Crunch》報道，小馬智行的無人駕駛汽車一直在美國加利福尼亞州（California）進行系統測試。但去年10月，測試車輛無故撞向車道分隔欄和路標，雖然事故沒有影響其他車輛，也沒有導致傷亡，但加洲汽車管理局（California Department of Motor Vehicles，DMV）為安全起見，決定暫停該企的無人駕駛測試執照，美國國家公路交通與安全管理局（NHTSA）亦展開調查。

小馬智行回應指，涉事車輛的軟件系統出現問題而導致車禍發生，並在另外兩架車輛發現同樣問題。該企目前已就DMV要求，回收了三架軟件有安全缺陷的車輛，並修復有問題車輛的軟件，及為軟件代碼進行更新。 

DMV表示，小馬智行的無人駕駛測試執照將會繼續暫停，直到當局證實該企已採取適當行動，糾正了車輛系統的缺陷。

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責任編輯：文睿

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