【室內設計】夫婦購將南海景新盤 60萬裝修800呎單位 三房打通變兩房 客廳SHOW珍藏品如入名店

不知各位在裝修新居時有什麼要求和想法呢？現今不少人會收藏奢侈品，女生可能是手袋，男生可能是手錶、波鞋。是次要介紹的單位位於將軍澳臨海地標住宅 Monterey，是面積為約800呎的單位，裝修費約60萬。單位居住了2人，包括戶主兩夫婦。最大的間隔改動是拆除原有儲物房間隔的牆身，將主人房及旁邊睡房打通，而設計連裝修大約用了三個月。

這個單位是全新樓宇，原則間隔不符合業主要求，因而需要裝修。屋內整體設計以鮮黃色配搭時尚優雅的黑白灰色調。業主在單位設計上要求以窗外海景為重點，以時尚、新潮的酒店式形式為主。設計困難同樣在於全新樓，業主既希望盡量保留交樓時裝修但又需要改動其間隔，相對局限設計。

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房間設計上，戶主希望單位具有空間感，同時又需要獨立書房、衣帽間等。設計師將原則三房的間隔因應戶主需求作出改動，把其中一間睡房與主人房打通，由三房兩廳改為兩房一廳。其中主人房運用房中房的格局展示，營造神秘及奢華感。衣帽間連睡房的格局，增強房間空間感，並採用透明推拉趟門作收納衣服等，不會一覽無遺。儘管有親戚朋友到訪，不會一眼望通睡房，私隱度大大提高。

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客廳以黃色及黑白色為主。由於戶主有收納限量版球鞋的習慣，裝修設計特點是希望滿足其可以於客廳展示收藏品的想法。設計師決定在飯廳位置加設一組特色展示櫃，配上燈光，以型格方式將收藏品展露無遺。一整幅牆身配合獨特的展示架，令客廳有如置身於名店的感覺。客廳以入牆燈為主，而飯廳則用以吊燈。光暗程度可能稍微欠缺，但再加上展示櫃的燈光配合，相對更為明亮。

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由於單位只有戶主夫婦二人居住，設計上彈性較大，儘管不需要大量儲物空間，但設計師仍預位置給戶主放置奢侈品。另一房間裝修則簡約為主，設有高身企櫃作收納和放置裝飾品等。廁所方面加上壁燈於兩面鏡中間，配合入牆燈，整理儀容時更具自然光。客廳以及全屋裝修型格具特色，若有客人到訪，於客廳便能看見户主一整列收藏品，如走進高級名店一樣。燈光方面，配合鮮黃色既溫暖同時不失美感。長型單位直望海景，有著更奢華的享受。

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費用： 清拆工程︰3萬 電工工程︰3萬 木器工程︰8.5萬 油漆工程︰10萬 傢俬訂制︰30萬 其他項目︰5萬 總數 : 約60萬

*資料及圖片由 La Maison Interior Design 提供

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責任編輯：陸盈希