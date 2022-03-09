【鐵塔業績】中國鐵塔：正準備與三大運營商延長《商務定價協議》前期工作　去年多賺14%　派末期息2.624分人幣、周息率達3.8厘（第二版）

▲ 中國鐵塔去年多賺14% 擬派末期息2.624分人幣

中國鐵塔 （00788） 中午公布去年全年業績，期內純利按年升14%至73.3億元（人民幣，下同），EBITDA錄得630.2億元，擬派末期股息稅前每股0.02624元，全年可分配利潤派息比率為70%。中國鐵塔股價半日跌2.4%，中午收報0.82港元，收市報0.84元，無升跌，現價股息率約3.8厘。

中國鐵塔去年資本開支約251.92億元，少過300億元的全年目標，按年減少32.1%。中國鐵塔總會計師高春雷解釋，隨著5G網絡完善，建設站址需求有所下降，此外中國鐵塔完善建設方案，壓低部分項目成本。高春雷又稱，網絡營運商的需求有所改變，中國鐵塔可以利用現有資源提供基礎設施服務，變相新建及改造的需求下降，同時疫情也影響資本開支投資進度。

中國鐵塔2022資本開支目標為300億元

高春雷表示，今年資本開支目標繼續為300億元，當中新建站址涉160億；更新改造站址涉55億；兩翼業務57億；創新IT研發投入33億元。

對於中國鐵塔股價低迷，董事長張志勇表示，公司關注情況，但股價屬市場行為，短期波動不影響公司長遠發展，強調中國鐵塔基本面向好，會著力提升公司價值，帶動股價表現。張志勇又稱，暫時未有回A計劃，但會綜合考慮各個因素，包括如何提升股東長期價值回報等。

中國鐵塔：正準備延長《商務定價協議》前期工作

中國鐵塔與內地三大電訊商所分別訂立《商務定價協議》將於年底屆滿，張志勇稱，自2018年訂立《商務定價協議》，成功達至多方共贏，加快基站建設，同時降低成本，三大電訊商共享水平愈多，成本愈低，累計節省投資額1600億，新建鐵搭共享率由10%提升80%以上。張志勇稱，非常重視延續《商務定價協議》，正準備前期工作，三大電訊商反應正面，強調會嚴格遵守上市規則。

中國鐵塔去年收入升6.8% 當中塔類業務收入升3.4%

期內，營業收入升6.8%至865.85億元。運營商業務收入增長4.3%至802億元，其中，塔類業務收入升3.4%至758.6億元，室內分佈式天線系統收入則升23%至43.4億元。智聯業務及能源業務收入則分別升35.2%及121.5%。

受惠整體共享水平進一步提升，塔類站均租戶數從2020年底的1.66提升到1.7。截至2021年年底，公司塔類站址數203.8萬個，較去年年底累計淨增1.5萬個，運營商塔類租戶達到326萬戶，較對上一年年底增加8.5萬戶。

鐵塔指，運營商業務是公司發展的基本面和壓艙石。行業仍處於5G網絡規模建設的機遇期，5G仍是運營商業務增長的驅動力。

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