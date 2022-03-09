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【鐵塔業績】中國鐵塔去年多賺14%　擬派末期息2.624分人幣　現價股息率達4厘

股市 12:34 2022/03/09

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中國鐵塔去年多賺14%　擬派末期息2.624分人幣

中國鐵塔 （00788） 截至去年底止全年，純利按年升14%至73.3億元（人民幣，下同），EBITDA錄得630.2億元，擬派末期股息稅前每股0.02624元，，全年可分配利潤派息比率為70%。中國鐵塔股價半日跌2.4%，中午收報0.82港元，現價股息率約3.96厘。

期內，營業收入升6.8%至865.85億元。運營商業務收入增長4.3%至802億元，其中，塔類業務收入升3.4%至758.6億元，室內分佈式天線系統收入則升23%至43.4億元。智聯業務及能源業務收入則分別升35.2%及121.5%。

受惠整體共享水平進一步提升，塔類站均租戶數從2020年底的1.66提升到1.7。截至2021年年底，公司塔類站址數203.8萬個，較去年年底累計淨增1.5萬個，運營商塔類租戶達到326萬戶，較對上一年年底增加8.5萬戶。

鐵塔指，運營商業務是公司發展的基本面和壓艙石。行業仍處於5G網絡規模建設的機遇期，5G仍是運營商業務增長的驅動力。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：【長和賣鐵塔】長和售英電訊發射塔獲批　完成出售歐洲鐵塔6項交易、套現約860億元

【鐵塔業績】中國鐵塔首3季純利增長15.2%

港股 業績公布 純利 行業 中國鐵塔（00788）

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